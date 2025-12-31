Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門星堤外籍夫婦爆爭執打鬥 30歲妻暈倒房內當場死亡 夫涉藏毒被捕

突發
更新時間：02:20 2026-01-01 HKT
發佈時間：17:30 2025-12-31 HKT

屯門掃管笏發生命案。今日（31日）下午4時許，警方接獲一名男子報案，指早前在管翠路1號星堤的寓所內與妻子發生爭執及打架，其後妻子跌倒房內，昏迷不醒。救援人員接報到場，發現女事主當場死亡，警方正調查事件。

報案人爭執後到客廳睡覺 醒來才發現妻子死去

據了解，女死者為菲律賓籍人士，現年30歲，其丈夫是一名48歲法國籍男子，二人均持香港身份證。夫妻兩人連同傭工同住於上述星堤10座的單位內，但傭工只會不定期在家中過夜。

警方到場調查。
警方到場調查。
現場為屯門掃管笏管翠路1號星堤。曾志恒攝
現場為屯門掃管笏管翠路1號星堤。曾志恒攝

據知於周三（31日） 約下午一時，傭工離開案發住所，期後只剩下報案人及死者在單位內。期後報案人與死者因作息問題而發生口角，於爭執後報案人便到客廳睡覺，留下死者獨自於房間內休息。直至同日約下午四時，傭工與報案人一同打算進房間找死者時，發現房門因死者倒卧於房間的地上而被阻擋，於是報案。

警方及救護人員奉召到場，救護人員於現場證實死者已沒有生命跡象。確實死因需要解剖方能確定，案件暫時列為「屍體發現案」，暫時未有人因這宗案件被捕。

但由於警方搜查案發單位期間，發現單位內藏有海洛英，因此報案人以「管有危險藥物」被捕。案件交由屯門警區重案組第二隊負責調查。

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
00:29
屯門星堤外籍夫婦爆爭執打鬥 30歲妻暈倒房內當場死亡 夫涉藏毒被捕
突發
5小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪未婚妻除夕發文：今日原本係我哋大日子
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪未婚妻除夕發文：今日原本係我哋大日子
突發
8小時前
結業潮2025｜10大連鎖超市/百貨洗牌！AEON/先施/U購執笠 1老字號品牌消失
結業潮2025｜10大連鎖超市/百貨洗牌！AEON/先施/U購執笠 1老字號品牌消失
生活百科
12小時前
除夕倒數2026︱中環跨年倒數光影匯演 國際殿堂級組合Air Supply壓軸登場掀高潮
02:07
除夕倒數2026︱中環跨年倒數光影匯演 8大廈投射倒數時鐘喜迎2026年
社會
7小時前
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
李龍基被爆分手後除夕首現身 能力範圍內經濟助王青霞 對愛情徹底失望︰開心活埋呢幾年算啦
09:02
李龍基被爆分手後除夕首現身 能力範圍內經濟助王青霞 對愛情徹底失望︰開心活埋呢幾年算啦
影視圈
7小時前
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
影視圈
15小時前
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
影視圈
13小時前
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間都開始玩減價戰玩任食
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
飲食
16小時前
Bob林盛斌17歲女林霏兒造型惹火 低胸裝疑現身夜場 車廂內咬手指展現超齡性感
Bob林盛斌17歲女林霏兒造型惹火 低胸裝疑現身夜場 車廂內咬手指展現超齡性感
影視圈
12小時前