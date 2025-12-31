屯門星堤外籍夫婦爆爭執打鬥 30歲妻暈倒房內當場死亡 夫涉藏毒被捕

屯門掃管笏發生命案。今日（31日）下午4時許，警方接獲一名男子報案，指早前在管翠路1號星堤的寓所內與妻子發生爭執及打架，其後妻子跌倒房內，昏迷不醒。救援人員接報到場，發現女事主當場死亡，警方正調查事件。

報案人爭執後到客廳睡覺 醒來才發現妻子死去

據了解，女死者為菲律賓籍人士，現年30歲，其丈夫是一名48歲法國籍男子，二人均持香港身份證。夫妻兩人連同傭工同住於上述星堤10座的單位內，但傭工只會不定期在家中過夜。

警方到場調查。

現場為屯門掃管笏管翠路1號星堤。曾志恒攝

據知於周三（31日） 約下午一時，傭工離開案發住所，期後只剩下報案人及死者在單位內。期後報案人與死者因作息問題而發生口角，於爭執後報案人便到客廳睡覺，留下死者獨自於房間內休息。直至同日約下午四時，傭工與報案人一同打算進房間找死者時，發現房門因死者倒卧於房間的地上而被阻擋，於是報案。

警方及救護人員奉召到場，救護人員於現場證實死者已沒有生命跡象。確實死因需要解剖方能確定，案件暫時列為「屍體發現案」，暫時未有人因這宗案件被捕。

但由於警方搜查案發單位期間，發現單位內藏有海洛英，因此報案人以「管有危險藥物」被捕。案件交由屯門警區重案組第二隊負責調查。