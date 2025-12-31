元朗朗屏邨中年漢登門求復合 捱前女友新歡擸武士刀狂斬

元朗發生傷人案。今日（31日）早上8時許，一名男子於朗屏邨賀屏樓的走廊大吵大鬧，並用刀襲擊另一男子。警方接報到場，發現一名47歲姓樊的男子頭及手腳受傷，隨即將案件列作「傷人」，又在施襲者的住所內檢獲一把長約1米的日本武士刀。

樊男清醒被送往屯門醫院治理，警方正追緝在逃的43歲姓王男疑犯，案件交由元朗警區刑事調查隊第四隊跟進。據了解，二人因感情問題發生爭執。

消息指，樊男與一名47歲姓洪女子拍拖兩年，至今年11月，發現女友與一名43歲姓王男子出軌，只能忍痛分手。樊男一直念念不忘前女友，今早登門求復合，其間與洪女的姓王新男友發生爭執。混亂間，王男在家中取出日本武士刀揮舞，多次砍向樊男。樊男前額、左膝、右手拇指、左腳大拇指均有刀傷，遇襲後坐在走廊待救，而施襲的王男則逃去無蹤。