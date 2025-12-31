車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 1歲BB倒地險遭巴士輾過

荃灣發生巴士撞嬰兒車驚險意外。今日（31日）下午2時左右，一輛巴士沿沙咀道行駛，當駛至近大鴻輝中心對開時，一部嬰兒車突然滑出馬路並向前傾倒，車上一名嬰兒跌在地上，幸巴士即時煞停，未有將嬰兒捲入車底。

網上流出事發車Cam片，片段顯示當時一對男女帶着嬰兒車上的嬰兒在巴士站候車，惟女方正在玩手機，並沒有捉緊前方的嬰兒車；而男子亦正望向後方，沒有留意嬰兒。未料嬰兒車突然溜前滑出馬路，嬰兒由嬰兒車跌出倒地，剛巧一輛巴士駛至，車長立即扭軚並停車，幸沒將嬰兒捲入車底。

警方表示事件發生於下午2時03分，一名22歲九巴司機報案指其駕駛的巴士沿沙咀道往葵涌方向行駛，當駛至大鴻輝中心對開時，懷疑撞到一架載有嬰兒的嬰兒車。嬰兒車上的1歲大男嬰手部受傷，事後清醒送往仁濟醫院接受治理。

九巴回覆《星島頭條》查詢時表示，九巴一輛往青衣的路線243M巴士駛至沙咀道近眾安街時，行人路一部嬰兒車突然溜出馬路並翻側，車長立刻扭軚閃避及停車。嬰兒車內一名男嬰受輕傷，由救護車送院治理。九巴提醒，家長與孩子同行應時刻保持警覺，及注意路面情況。

網民紛紛留言批評涉事父母，「BB老母玩手機」、「點做人老母㗎」、「E家好多做人哋媽媽，個個睇住手機，唔睇好自己小朋友」；又形容「嚇到個心離一離」、「就算B冇事，都嚇死個司機」。