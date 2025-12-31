警元朗搗兩毒品儲存倉拘毒鴛鴦 檢107公斤可卡因市值逾8000萬元

警方昨(30日)在元朗展開反毒品行動，搗破兩個毒品儲存倉庫，檢獲約107公斤懷疑可卡因及約150克懷疑霹靂可卡因，市值超過8,000萬元。行動中以「販運危險藥物」罪拘捕一對情侶，他們將暫控販毒罪名，周五（1月2日）於屯門裁判法院提堂。

警方毒品調查科督察吳嘉煒講述案情時表示，昨日31日下午，探員突擊搜查元朗一間村屋，除發現一男一女疑犯，亦搜出10磚、每磚約重1公斤懷疑可卡因，以及約150克懷疑霹靂可卡因。 經深入調查後，探員押解該兩名疑犯，到附近一間鐵皮屋搜查，額外檢獲約97公斤懷疑可卡因。探員以販運危險藥物罪名，拘捕該對男女。

被捕男女為本地人，分別31及28歲，報稱無業，為情侶關係，現正被警方扣查，稍後時間將被暫控有關販毒既罪名，並於周五在屯門裁判法院提堂。

警方初步調查相信，有人受到販毒集團金錢利誘，被招攬成為倉管，以及派送毒品的角色。另外，警方留意到販毒集團今次刻意將毒品收藏於偏遠地區，並利用村屋及鐵皮屋較複雜的地形結構，企圖掩人耳目，增加調查難度。但今次執法成果，正好將有關想法不攻自破。

警方強調，對於任何形式販毒，均予以零容忍態度。毒品調查科繼續以情報主導方式，打擊一切販毒行為，力求從源頭堵截毒品，將毒販一網打盡。

警方再次提醒市民，販毒為極嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處 終身監禁及罰款五百萬元，市民切勿以身試法。