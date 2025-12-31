Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

平安夜中港牌七人車荃灣行人過路處「U-turn」 內地司機涉危駕遭票控

突發
更新時間：13:59 2025-12-31 HKT
發佈時間：13:59 2025-12-31 HKT

一輛掛有中港牌的七人車於上周三（24日）平安夜，在荃灣楊屋道逆線行駛，更在行人綠燈期間無視過路人群，強行越過行人過路處的斑馬線掉頭。警方經調查後，票控一名53歲內地男司機涉嫌「危險駕駛」。

警方表示，留意到近日網上流傳一段短片，顯示一輛私家車於本月24日晚上，在荃灣楊屋道一處行人過路處懷疑違例掉頭。新界南總區交通部人員主動對案件展開調查。人員經深入調查後，於今日（31日）票控一名53歲內地男司機涉嫌「危險駕駛」，事件中無人受傷。根據《道路交通條例》，干犯危險駕駛，最高可被判監禁3年、停牌最少6個月及罰款25,000元。

相關新聞：荃灣中港牌七人車逆線衝行人過路處「U-turn」 網民斥：送佢聖誕大禮

根據網上流傳的片段，事發於上周三晚上約9時許。涉事的中港牌七人車在楊屋道近荃新天地2期對開逆線行駛，其間司機更強行將車駛入正有多人橫過馬路的行人過路處。現場多名途人見狀大驚躲避，一名男途人憤而拍打七人車車身示警。司機卻無視警告，繼續在斑馬線上冒險完成「U-turn」掉頭，隨後沿楊屋道往荃灣廣場方向加速駛去。

片段流出後，網民紛紛譴責司機行為瘋狂，指其「逆線走左一段距離」、「犯晒規，有病」，更有人直言應憑車牌報警，讓警方送上一份「聖誕大禮」。有網民更揭發同一輛七人車早有前科，疑早前在薄扶林道行駛時，亦在路中「U-turn」掉頭。

