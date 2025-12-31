海關破火炭工廈大型私煙倉 檢逾$3100萬貨 疑趁聖誕新年假期大手供港

海關税收罪案調查科人員於周二（30日）在火炭一帶進行反私煙行動，共檢獲約700萬支未完稅香煙，市值約 3150萬元，應課稅值約 2300萬元，並拘捕1名報稱司機的本地男子。

海關税收罪案調查科稅收調查第一組調查主任李嘉霖交代案情指，海關人員在12月30日晚上時份於火炭區進行反私煙巡邏，於區內一棟工業大廈發現1名可疑男子正在由一個工廈單位內搬出一批可疑紙箱，經截查後發現共約60萬支未完稅香煙，海關人員隨即將該名年齡為45歲嘅男子拘捕。海關人員其後再於該棟工業大廈的一個單位上再搜到約640萬支未完稅香煙。

於今次行動中，海關發現不法份子利用晚上時份，工業大廈嘅大部分租戶離開後處理該批未完稅香煙，企圖降低被偵查的機會。而單位大約一千多呎，由兩個工廈單位打通，屬一個較具規模的私煙儲存倉庫。就現場檢獲的未完稅香煙品牌，部份屬在本港市場不常見牌子，包裝外箱模仿正常托運出口嘅貨物。

而且，海關人員在工廈單位內發現大量紙箱同埋包裝物料，相信有人會將有關私煙重新包裝、改換標籤或外盒，偽裝成正規產品後，再偷運出口至煙稅遠高於香港的海外國家或地區，藉着巨額稅差從中牟取利潤。另外，工廈單位內亦有一部份本地常見的私煙牌子，不排除私煙集團在聖誕及新年長假期大量入貨，準備供應本地巿場。海關相信已經成功堵截大量私煙流入巿場。

李嘉霖表示，海關會繼續調查私煙的來源同去向，不排除有更多人被捕。

海關強調，將以全方位策略嚴厲打擊各類私煙活動，包括走私、儲存、分銷及販賣私煙，維護本港稅收及公眾健康。

海關重申，走私屬嚴重罪行。《2025年控煙法例（修訂）條例》係較早時通過，根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線1828 080，或透過舉報罪案專用電郵賬戶或網上表格舉報懷疑私煙活動。