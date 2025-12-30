Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞

突發
更新時間：23:21 2025-12-30 HKT
發佈時間：23:10 2025-12-30 HKT

牛頭角樂華南邨揭發命案，一名35歲女子死亡，案件更多內情曝光。消息指，女事主早前與男友情海翻波，對方疑因愛成恨「辣手摧花」，將她殺害後藏屍油壓床內，其後更將多隻飼養的寵物殺害。由於女事主失去聯絡，其家人擔心發生意外於是報警，其後警方到事主男友的住所調查，始揭發命案。

相關新聞 : 警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子

據了解，事主為一名35歲女子，早前與30多歲的男友感情亮起紅燈鬧分手，其後到男友位於牛頭角樂華南邨的寓所執拾個人物品，惟她徹夜未歸，家人亦未能與她聯絡，於是報警求助。警方到事主男友的寓所調查，發現多隻寵物被殺害，其後經深入調查，發現事主倒卧油壓床內，當場證實不治。

相關新聞：牛頭角命案｜35歲女死者全身有多處硬物挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友

大批警員今日（30日）到樂華南邨調查，其間封鎖喜華樓對出，又多次進出垃圾房，鑑證科亦派出「CSI（罪案現場勘查）流動實驗室」到場進行檢測工作。現場消息指，涉案男子在案發後已潛逃東南亞國家。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
9小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
13小時前
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
影視圈
9小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
16小時前
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
突發
10小時前
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
影視圈
10小時前
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
8小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
15小時前
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
影視圈
13小時前