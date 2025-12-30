海關首與南美地區當局簽互認安排 加強與秘魯商貿合作

海關關長陳子達今日（30日）在香港海關總部大樓，以線上線下模式簽訂香港海關與秘魯海關稅務總局關於各自「認可經濟營運商（AEO）計劃」的互認安排，秘魯駐港總領事Enrique Carlos Cardenas Arestegui親身到場出席簽署儀式，而秘魯海關稅務總局局長Javier Franco Castillo及秘魯海關稅務總局副局長Carlos Adrianzen則在線上見証整個過程。簽署完畢後，海關關長陳子達隨即與秘魯駐港總領事Enrique Carlos Cardenas Arestegui交換簽署文本。

是次與秘魯海關稅務總局簽訂的互認安排是香港海關首份與南美地區當局簽署的互認安排，標誌着兩地以至南美地區在加強商貿合作方面邁出重要的一步。此互認安排將進一步促進兩地合法跨境貨物流通，並有效提升雙方企業在國際市場的競爭力。

海關關長陳子達與秘魯駐港總領事Enrique Carlos Cardenas Arestegui出席簽署儀式。海關fb圖片

「香港AEO計劃」於2012年正式推行。是次與秘魯簽訂的互認安排使香港與其他海關組織簽訂的互認安排增至18份。其餘17個已與香港簽訂互認安排的海關組織包括中國內地、印度、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、日本、澳洲、新西蘭、以色列、加拿大、墨西哥、印尼、中國澳門、巴林、南非及沙特阿拉伯。在互認安排下，兩地AEO可享受由兩地海關提供的通關便利措施，包括減少查驗和優先清關。

香港海關將繼續優先與「一帶一路」經濟體，包括東南亞國家聯盟和海灣阿拉伯國家合作委員會成員國、非洲、以及南美洲國家商討互認安排，以進一步拓展互認安排網絡。

