Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關首與南美地區當局簽互認安排 加強與秘魯商貿合作

突發
更新時間：21:16 2025-12-30 HKT
發佈時間：21:16 2025-12-30 HKT

海關關長陳子達今日（30日）在香港海關總部大樓，以線上線下模式簽訂香港海關與秘魯海關稅務總局關於各自「認可經濟營運商（AEO）計劃」的互認安排，秘魯駐港總領事Enrique Carlos Cardenas Arestegui親身到場出席簽署儀式，而秘魯海關稅務總局局長Javier Franco Castillo及秘魯海關稅務總局副局長Carlos Adrianzen則在線上見証整個過程。簽署完畢後，海關關長陳子達隨即與秘魯駐港總領事Enrique Carlos Cardenas Arestegui交換簽署文本。

是次與秘魯海關稅務總局簽訂的互認安排是香港海關首份與南美地區當局簽署的互認安排，標誌着兩地以至南美地區在加強商貿合作方面邁出重要的一步。此互認安排將進一步促進兩地合法跨境貨物流通，並有效提升雙方企業在國際市場的競爭力。

海關關長陳子達與秘魯駐港總領事Enrique Carlos Cardenas Arestegui出席簽署儀式。海關fb圖片
海關關長陳子達與秘魯駐港總領事Enrique Carlos Cardenas Arestegui出席簽署儀式。海關fb圖片
海關關長陳子達與秘魯駐港總領事Enrique Carlos Cardenas Arestegui出席簽署儀式。海關fb圖片
海關關長陳子達與秘魯駐港總領事Enrique Carlos Cardenas Arestegui出席簽署儀式。海關fb圖片

「香港AEO計劃」於2012年正式推行。是次與秘魯簽訂的互認安排使香港與其他海關組織簽訂的互認安排增至18份。其餘17個已與香港簽訂互認安排的海關組織包括中國內地、印度、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、日本、澳洲、新西蘭、以色列、加拿大、墨西哥、印尼、中國澳門、巴林、南非及沙特阿拉伯。在互認安排下，兩地AEO可享受由兩地海關提供的通關便利措施，包括減少查驗和優先清關。

香港海關將繼續優先與「一帶一路」經濟體，包括東南亞國家聯盟和海灣阿拉伯國家合作委員會成員國、非洲、以及南美洲國家商討互認安排，以進一步拓展互認安排網絡。 

海關關長陳子達與秘魯駐港總領事Enrique Carlos Cardenas Arestegui出席簽署儀式。海關fb圖片
海關關長陳子達與秘魯駐港總領事Enrique Carlos Cardenas Arestegui出席簽署儀式。海關fb圖片
海關關長陳子達與秘魯駐港總領事Enrique Carlos Cardenas Arestegui出席簽署儀式。海關fb圖片
海關關長陳子達與秘魯駐港總領事Enrique Carlos Cardenas Arestegui出席簽署儀式。海關fb圖片

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
8小時前
將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年
00:48
將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年
社會
4小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽｜Juicy叮
「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
鍾柔美疑似初中與男友合照流出 親密照連環爆A0人設崩壞？ 舊同學：當年喺課室又攬又錫
01:23
鍾柔美疑似初中與男友合照流出 親密照連環爆A0人設崩壞？ 舊同學：當年喺課室又攬又錫
影視圈
6小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
23小時前
西環邨重建方案︱加惠民道公屋單位用作遷置 一次過容納全數住戶 2029年遷入
社會
5小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
13小時前
百億富二代男星意外重摔緊急做手術 腦出血開顱縫43針險死：再晚幾分鐘變植物人
百億富二代男星意外重摔緊急做手術 腦出血開顱縫43針險死：再晚幾分鐘變植物人
影視圈
6小時前