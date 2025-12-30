馬灣居民巴士爆玻璃 外傭遭碎片濺傷手 居民：潛藏危機在身邊

往來馬灣至荃灣的NR331S居民巴士今日（30日）早上發生爆玻璃事故，一塊近中門閘的玻璃突然爆裂，一名外傭遭碎片濺中，手指受傷流血。有居民懷疑巴士的玻璃老化所致，而車上沒有任何急救用品，外傭得不到任何支援，形容「潛藏危機在身邊」。

有居民於facebook發文，指今早近11時一輛NR331S巴士駛至荃灣大河道天橋時，一塊近中門閘的玻璃突然爆裂，未知原因，碎片濺中坐在旁邊的外傭手指，直指車上沒有任何急救用品，外傭得不到任何支援，形容「潛藏危機在身邊」。根據該名居民上載的相片所見，玻璃碎片散落車廂，無論地上及座位都佈滿大大小小的碎片。

其後有居民表示，平日在繁忙時間有人會將嬰兒車放在中門閘附近，如果今次的傷者是嬰兒，後果不堪設想，另有人認為巴士營運商陽光巴士需向居民交代事件，「必須要陽光巴士作出賠償，他們是有買保險的」、「有需要可以即場要求白車，亦都可以同返相關負責巴士公司反映後續支援。」、「好誇張」、「車太舊」。

翻查資料，NR331線來往馬灣（珀欣路）及荃灣站，由馬灣鄉事委員會委託由陽光巴士營運。《星島頭條》正就事件向陽光巴士查詢。

一塊近中門閘的玻璃突然爆裂，碎片散落一地。fb「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」圖片

外傭被玻璃碎濺傷。fb「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」圖片

