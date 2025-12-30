Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬灣居民巴士爆玻璃 外傭遭碎片濺傷手 居民：潛藏危機在身邊

突發
更新時間：17:06 2025-12-30 HKT
發佈時間：17:06 2025-12-30 HKT

往來馬灣至荃灣的NR331S居民巴士今日（30日）早上發生爆玻璃事故，一塊近中門閘的玻璃突然爆裂，一名外傭遭碎片濺中，手指受傷流血。有居民懷疑巴士的玻璃老化所致，而車上沒有任何急救用品，外傭得不到任何支援，形容「潛藏危機在身邊」。

有居民於facebook發文，指今早近11時一輛NR331S巴士駛至荃灣大河道天橋時，一塊近中門閘的玻璃突然爆裂，未知原因，碎片濺中坐在旁邊的外傭手指，直指車上沒有任何急救用品，外傭得不到任何支援，形容「潛藏危機在身邊」。根據該名居民上載的相片所見，玻璃碎片散落車廂，無論地上及座位都佈滿大大小小的碎片。

其後有居民表示，平日在繁忙時間有人會將嬰兒車放在中門閘附近，如果今次的傷者是嬰兒，後果不堪設想，另有人認為巴士營運商陽光巴士需向居民交代事件，「必須要陽光巴士作出賠償，他們是有買保險的」、「有需要可以即場要求白車，亦都可以同返相關負責巴士公司反映後續支援。」、「好誇張」、「車太舊」。

翻查資料，NR331線來往馬灣（珀欣路）及荃灣站，由馬灣鄉事委員會委託由陽光巴士營運。《星島頭條》正就事件向陽光巴士查詢。

一塊近中門閘的玻璃突然爆裂，碎片散落一地。fb「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」圖片
一塊近中門閘的玻璃突然爆裂，碎片散落一地。fb「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」圖片
一塊近中門閘的玻璃突然爆裂，碎片散落一地。fb「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」圖片
一塊近中門閘的玻璃突然爆裂，碎片散落一地。fb「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」圖片
外傭被玻璃碎濺傷。fb「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」圖片
外傭被玻璃碎濺傷。fb「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」圖片
外傭被玻璃碎濺傷。fb「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」圖片
外傭被玻璃碎濺傷。fb「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」圖片

