中環威靈頓街貨車撞歪路牌成藝術品 市民遊客無懼墮下風險 竟變打卡熱點

突發
更新時間：11:14 2025-12-30 HKT
發佈時間：11:14 2025-12-30 HKT

今日有網民上載一段短片，一部載有玻璃窗等建築材料的大貨車，駛至中環威靈頓街及砵典乍街交界時，疑因車身過闊，載着的玻璃又突出車身，以致貨車駛過時，要夾硬前進，結果建築材料撞到路邊的「威靈頓街」路牌。路牌逐漸傾斜，至45度角才「止步」，路牌傾斜期間，行人仍無懼路牌墮下，依然掂行掂過，最後貨車離開現場，被撞歪的路牌卻成景點，路過的市民及遊客圍觀並擺甫士拍照，在網上引來熱議。

有網民指「變咗旅遊景點」、「秒變打咭位」，亦有網民理性分析「犀利在架車好明顯唔夠位行格（夾）硬過時，周圍路人仍然好似npc咁繼續走自己條路….唔到地下爆開都唔識停」、「撞到個指示路牌好彩，如果撞到個水龍頭就大鑊」、「一陣跌落來個下有人受傷就大件事」、「佢撞到政府公物唔報，點追究？」

然而，看來被撞斜路牌成景點是「期間限定」，今日（30日）早上約9時，已有數名工人到場維修，將路牌重新豎直，回復舊觀。

 

 

