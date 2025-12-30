Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦

突發
更新時間：08:46 2025-12-30
發佈時間：08:46 2025-12-30

一名20歲香港女子在平安夜向一名內地男子提供性服務後，因收不到對方支付4,000澳門元肉金，報稱被對方強姦。澳門司警經調查後揭發女事主涉誣告，將她拘捕。

被捕的香港女子姓黃，報稱無業，事後她已被警方以涉嫌誣告罪名，送交檢察院處理。涉案內地嫖客35歲姓詹，報稱紙皮工人，司警發現他曾偷拍黃女更衣，涉嫌觸犯侵入私人生活罪，亦已另外立案跟進。

據澳門傳媒報道，案情顯示本月上旬，黃女與詹男在新口岸區認識，其後兩人在北區一酒店進行首次性交易，黃女收到對方按約定支付4,000澳門元作肉金。至本月24日平安夜晚，兩人再次到酒店進行性交易，事後詹男更送黃女乘搭的士離開酒店，但一直拖延拒付肉金。

黃女心有不甘，遂於26日凌晨向治安警報案，聲稱早前在路氹酒店被詹男粗暴強姦，並且遭偷拍。治安警隨即將案件及黃女移送司警跟進調查。惟司警發現案件疑點重重，黃女身上沒有任何抵抗性傷勢，經調查後揭穿有人誣告，移送檢察院偵辦。本月26日下午，司警在關閘截獲詹男，當時他準備離境，承認無付肉金但否認強姦黃女。司警在他的手機中發現偷拍黃女更衣的裸照。

