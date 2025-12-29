海關破深水埗唐樓私煙倉 檢58萬元貨拘內地男

海關今日（12月29日）下午在深水埗福榮街截查拘捕一名36歲可疑內地男子，在其背囊和手提袋內起出一批私煙。其後關員再押解男子到上址一唐樓單位，破獲一個私煙倉庫及分銷中心。行動中海關共檢獲約13萬支私煙，其市值約58萬元，應課稅值約43萬元。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任胡旨逵表示，被捕男子報稱是汽車維修員，相關私煙倉庫相信是供應深水埗一帶。不法之徒為了減低風險，特意將私煙收藏繁忙街道內的唐樓住宅，利用人流交通繁忙作掩飾。

海關呼籲，市民可透過海關24小時熱線182 8080、網上表格、或舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]），舉報懷疑私煙活動。