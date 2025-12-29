Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關截查澳洲空運抵港零食 揭靴襪內藏13隻走私活蜥蜴

突發
更新時間：19:27 2025-12-29 HKT
發佈時間：19:27 2025-12-29 HKT

香港海關透過風險評估，上周六（12月27日）檢查一批由澳洲進口至香港，報稱載有零食的空運貨物。經檢查後，關員揭發包裹內藏有13隻活蜥蜴，懷疑是受管制瀕危物種，約值9.2萬元。這批活蜥蜴收藏在三對靴子中，被襪或布包裹。目前案件已轉交漁護署跟進。

海關強調，根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

海關呼籲，市民可透過海關24小時熱線182 8080、網上表格、或舉報罪案專用電郵（[email protected]），舉報懷疑走私活動。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
01:36
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
影視圈
1小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
00:57
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
1小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
天氣︱終於凍！天文台料周六市區氣溫僅11°C 一區低見5°C 惟12月無寒冷警告勢破26年紀錄
社會
6小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
5小時前
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路 港女術後滿地血跡極嚇人
05:50
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路　港女術後滿地血跡極嚇人
申訴熱話
11小時前
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
影視圈
3小時前
外賣員鬥慘！時薪$41低過法定工資 同行貼出更「絕望數字」！7小時收入竟只有...｜Juicy叮
外賣員鬥慘！時薪$41低過法定工資 同行貼出更「絕望數字」！7小時收入竟只有...｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
2025-12-28 16:00 HKT