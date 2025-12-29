海關截查澳洲空運抵港零食 揭靴襪內藏13隻走私活蜥蜴

香港海關透過風險評估，上周六（12月27日）檢查一批由澳洲進口至香港，報稱載有零食的空運貨物。經檢查後，關員揭發包裹內藏有13隻活蜥蜴，懷疑是受管制瀕危物種，約值9.2萬元。這批活蜥蜴收藏在三對靴子中，被襪或布包裹。目前案件已轉交漁護署跟進。

海關強調，根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

海關呼籲，市民可透過海關24小時熱線182 8080、網上表格、或舉報罪案專用電郵（[email protected]），舉報懷疑走私活動。