海關截查澳洲空運抵港零食 揭靴襪內藏13隻走私活蜥蜴
更新時間：19:27 2025-12-29 HKT
發佈時間：19:27 2025-12-29 HKT
發佈時間：19:27 2025-12-29 HKT
香港海關透過風險評估，上周六（12月27日）檢查一批由澳洲進口至香港，報稱載有零食的空運貨物。經檢查後，關員揭發包裹內藏有13隻活蜥蜴，懷疑是受管制瀕危物種，約值9.2萬元。這批活蜥蜴收藏在三對靴子中，被襪或布包裹。目前案件已轉交漁護署跟進。
海關強調，根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。
海關呼籲，市民可透過海關24小時熱線182 8080、網上表格、或舉報罪案專用電郵（[email protected]），舉報懷疑走私活動。
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
2025-12-28 16:00 HKT