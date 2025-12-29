香港海關率領⾹港AEO代表團赴珠海 出席三地海關政策聯合說明會

香港海關本月16日率領香港AEO代表團到珠海出席由海關總署舉辦的「內地與香港、澳門海關AEO政策聯合說明會」。是次活動吸引來自香港、粵港澳大灣區400多間企業，接近500名代表參與。

據內地海關總署報道，AEO是「Authorized Economic Operator」的縮寫，中文譯為「經認證的經營者」。 AEO制度是世界海關組織主導的制度性安排，各國家或地區海關依守法經營狀況，對其經營主體分類，對AEO企業給予優先通關便利。

香港海關助理關長吳鎮華出席說明會。香港海關FB圖片

香港海關表示，會上海關總署企業管理和稽查司副司長齊溟、香港海關助理關長吳鎮華、澳門海關助理關長葉華釗分別介紹三地AEO計劃制度及最新發展，並於現場接受企業提問及互動交流。期間，香港海關代表亦介紹了香港AEO計劃包括其認證標準及互認合作安排等內容。

是次活動是香港海關繼去年率領 AEO代表團到「中國海關AEO實訓基地（深圳）」後，再度帶領企業參與內地AEO活動，持續推動香港企業與內地海關交流，更為香港企業提供直接了解內地海關最新AEO政策的橋樑。

未來，香港海關會持續率領企業走進內地，了解其最新AEO政策及進行交流與合作，為業界提供最好的AEO交流平台。

香港海關FB圖片