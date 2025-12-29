深水埗毒品快餐車倒後撞警車 警一度擎槍拘3男女 檢依托咪酯大麻

西九龍衝鋒隊周一（29日）下午在深水埗偵緝毒品快餐車時，遇上驚險場面。警員發現可疑私家車跟蹤，收網截查之際，司機竟倒後撞向警車企圖逃走，最終失控橫亙路中。車上一對男女棄車逃竄，警員追捕期間一度擎槍，最終擒獲兩人，並在車內檢獲27粒懷疑含「依托咪酯」電子煙彈、約19.49克的懷疑大麻草、438克的懷疑大麻精、及一支懷疑含有依托咪酯的電子煙，毒品總市值約70800港元。

事發於29日下午4時許，西九龍衝鋒隊警車巡邏期間， 在深水埗發現一部私家車形跡可疑，遂尾隨伺機截查。至通州街及南昌街交界燈位時，警員決定「收網」落車截查。

豈料，私家車突然高速倒後，試圖避開前車逃走，期間撞及警車，因而失控橫亘路中，司機乘客遂棄車逃走。其中女乘客當場被捕，至於男司機則在通州街公園一帶被擒獲。據悉，追截過程中有警員一度擎槍。

經調查後，姓劉(26歲)男司機及18歲姓陳女乘客，涉嫌「販運危險藥物」被捕。劉男同時涉嫌「危險駕駛」、「駕駛沒有展示P字牌的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」被捕。姓龔（48歲）男車主於同日晚上被捕，涉嫌「串謀販運危險藥物」。所有被捕人現正被扣留調查。案件由深水埗警區重案組跟進。

警方現場蒐證期間，通州街往油麻地方向介乎桂林街與南昌街之間的全線封閉，交通繁忙。