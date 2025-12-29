紅磡馬頭圍道女途人捱九巴撞 捲車底重創送院不治
發佈時間：15:59 2025-12-29 HKT
土瓜灣馬頭圍道176號近庇利街對開，今日（12月29日）下午3時許，一名20多歲女途人被85線九巴撞倒，捲入車底重創昏迷，大批途人目睹後報案求助。警方消防接報趕至，將傷者救出送伊利沙伯醫院搶救，可惜至下午4時許不治。
女途人疑衝燈過路 捱撞捲車底亡
據了解，當時巴士按交通燈號行駛，女途人則有親屬陪同，期間女途人突然沿斑馬線自行步出馬路，女車長收掣不及釀成意外。女途人捱撞後，身上血跡斑斑，送院時需要被安上自動心外壓機
現場所見；大批警員事後在場調查意外原因，並向九巴女車長及傷者同行女親屬了解事發情況；九巴車底遺留一副眼鏡，相信為傷者物品；另外馬頭圍道往尖沙咀方向近庇利街全線封閉，交通繁忙。
