珍惜生命│灣仔酒店女住客浴缸鎅手 當場身亡

灣仔道209-219號一間酒店，今（29日）下午2時25分，女職員報警指一名女住客在房間的浴缸內鎅手淌血，昏迷不醒，救護員到場經檢驗後證實女事主當場不治。警方正調查事件。

警員到場調查。曾志恒攝

現場為灣仔一間酒店房間。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk