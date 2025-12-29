珍惜生命│灣仔酒店女住客浴缸鎅手 當場身亡
更新時間：15:56 2025-12-29 HKT
發佈時間：15:56 2025-12-29 HKT
發佈時間：15:56 2025-12-29 HKT
灣仔道209-219號一間酒店，今（29日）下午2時25分，女職員報警指一名女住客在房間的浴缸內鎅手淌血，昏迷不醒，救護員到場經檢驗後證實女事主當場不治。警方正調查事件。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
