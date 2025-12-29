珍惜生命│長沙灣19歲少女自縊亡 疑學業情緒等受困

長沙灣英華街6號一過渡性房屋，今日（12月29日）中午12時許有保安報案，表示發現一名少女在單位內以布帶上吊。警員接報到場，將昏迷的19歲少女送往明愛醫院搶救，可惜最終不治。事件仍在調查。

據悉，少女是應屆中學文憑試（DSE）考生，與同學關係良好。2023年起與父母及胞姊居住上址至今。其母親今早10時許離家工作，最後一次與少女見面。少女輕生前曾透過WeChat向母親發訊息，母親收到訊息後，立即通知屋邨管理處先行開門，惜已太遲。

另據了解，少女有長期情緒病紀錄，需要定期覆診，學校社工也一直跟進。她曾向母親表達疲累和不開心，而與她關係良好的爺爺則於兩日前離世。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk