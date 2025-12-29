珍惜生命│長沙灣19歲少女自縊亡 疑學業情緒等受困
更新時間：13:25 2025-12-29 HKT
發佈時間：13:25 2025-12-29 HKT
發佈時間：13:25 2025-12-29 HKT
長沙灣英華街6號一過渡性房屋，今日（12月29日）中午12時許有保安報案，表示發現一名少女在單位內以布帶上吊。警員接報到場，將昏迷的19歲少女送往明愛醫院搶救，可惜最終不治。事件仍在調查。
據悉，少女是應屆中學文憑試（DSE）考生，與同學關係良好。2023年起與父母及胞姊居住上址至今。其母親今早10時許離家工作，最後一次與少女見面。少女輕生前曾透過WeChat向母親發訊息，母親收到訊息後，立即通知屋邨管理處先行開門，惜已太遲。
另據了解，少女有長期情緒病紀錄，需要定期覆診，學校社工也一直跟進。她曾向母親表達疲累和不開心，而與她關係良好的爺爺則於兩日前離世。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT