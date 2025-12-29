Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│沙田38歲失蹤男水泉澳邨墮斃 疑墮樓兩日才被發現

突發
更新時間：18:54 2025-12-29 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-29 HKT

沙田水泉澳邨城泉樓，今日（12月29日）早上9時15分一名保安報案，發現一名男子倒臥一樓平台，救護員接報趕至，當場證實事主氣絕身亡。死者姓何（38歲），據悉住大圍文禮路，有情緒病，近日受工作問題困擾。他於上周六（12月27日）上午離開住所後失蹤，家人心急報案。志願團體「香港守望者服務團」亦曾發帖呼籲市民提供資料，並打算今早尋人，惜最終傳來噩耗。

警方翻看閉路電視，相信何男於上周六上午11時左右，獨自進入城泉樓，再乘升降機上樓上天台。有住戶亦報稱，當日相若時間曾聽過一聲巨響，但未有為意。至今日，清潔工人到平台清潔，才發現何男倒臥平台。警方其後檢查何男屍體，發現多處骨折，相信由高處墮下。目前案件仍在調查。

此為本港今早一小時內揭發兩宗墮樓悲劇之一。屯門青山公路新墟段11至17號嘉華大廈，今日（12月29日）上午8時15分，一名29歲姓林男子被發現由單位墮樓，警方消防接報趕至，當場證實男子不治。

相關報道：珍惜生命｜屯門29歲情困男墮樓亡 同住胞弟揭發惜太遲

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

