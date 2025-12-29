上水男司機疑暈倒失知覺 客貨車無人駕駛撞水馬 司機昏迷送院
更新時間：09:32 2025-12-29 HKT
發佈時間：09:32 2025-12-29 HKT
今(29日)早上8時40分，上水寶運路33號近石湖墟污水處理廠內一工地，一部輕型貨車撞向水馬，男司機昏迷不醒，被送往沙田威爾斯親王醫院搶救。據了解，男司機到上址送貨，獲准駛入污水廠內，惟他駕駛期間疑突暈倒，輕貨在無人駕駛下撞向污水廠內工地的水馬始停，警方正調查事件。
