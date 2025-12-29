薄扶林無人機墮下擊中老婦 頭傷送院
更新時間：09:17 2025-12-29 HKT
發佈時間：09:17 2025-12-29 HKT
發佈時間：09:17 2025-12-29 HKT
今(29日)早上8時04分，薄扶林域多利道550號碧瑤灣一間超市對開，一名老婦報稱遭無人機墮下時擊中頭部，流血受傷，她仍然清醒，由救護員送往瑪麗醫院治理。警方正調查事件。
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
2025-12-28 09:00 HKT
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
2025-12-27 18:38 HKT