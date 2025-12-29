屯門區內傳異味 街坊網上投訴似糞便 環保署：或與新界西堆填區工程有關
更新時間：01:11 2025-12-29 HKT
發佈時間：01:11 2025-12-29 HKT
發佈時間：01:11 2025-12-29 HKT
近日有屯門居民在網上發文投訴，指區內不時傳出刺鼻臭味，形容氣味與糞便或垃圾相似，引起大批街坊共鳴。多名居民回應稱，在友愛邨、屯門市中心、景峰、新墟、大興、田景及良景等多個地點，均曾聞到異味，部分人更形容情況反覆出現，影響日常生活。
環保署：估計季候風及工程有關
《星島頭條》就事件向政府部門查詢，環境保護署周日晚上回覆表示，近日屯門區出現的氣味問題，估計與冬季季候風及新界西堆填區現正進行的工程有關。署方解釋，新界西堆填區早前出現斜坡移位，承辦商自今年11月底起展開斜坡鞏固工程，期間需移走部分已堆填的廢物，在西北風影響下，氣味或會飄散至屯門部分地區。
環保署指出，工程展開時已加強現場氣味管理，包括加設堆填氣體抽氣井及流動堆填氣體燃燒裝置，以加強抽取及處理堆填氣體。鑑於近日異味情況，署方已要求承辦商即時進一步強化措施，包括24小時運作去除異味設備，以及增派無人機定期進行氣味抑制工作。
環保署表示，會持續密切監察情況，並按需要採取適當行動；同時預料未來數天風向轉為東風及東北風後，氣味對居民的影響將顯著減低，而有關工程預計於明年2月完成，屆時異味問題可望完全消除。
