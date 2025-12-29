Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門區內傳異味 街坊網上投訴似糞便 環保署：或與新界西堆填區工程有關

突發
更新時間：01:11 2025-12-29 HKT
發佈時間：01:11 2025-12-29 HKT

近日有屯門居民在網上發文投訴，指區內不時傳出刺鼻臭味，形容氣味與糞便或垃圾相似，引起大批街坊共鳴。多名居民回應稱，在友愛邨、屯門市中心、景峰、新墟、大興、田景及良景等多個地點，均曾聞到異味，部分人更形容情況反覆出現，影響日常生活。

環保署：估計季候風及工程有關

《星島頭條》就事件向政府部門查詢，環境保護署周日晚上回覆表示，近日屯門區出現的氣味問題，估計與冬季季候風及新界西堆填區現正進行的工程有關。署方解釋，新界西堆填區早前出現斜坡移位，承辦商自今年11月底起展開斜坡鞏固工程，期間需移走部分已堆填的廢物，在西北風影響下，氣味或會飄散至屯門部分地區。

環保署估計氣味有可能與冬季季候風及新界西堆填區正在進行中的工程有關。
環保署指出，工程展開時已加強現場氣味管理，包括加設堆填氣體抽氣井及流動堆填氣體燃燒裝置，以加強抽取及處理堆填氣體。鑑於近日異味情況，署方已要求承辦商即時進一步強化措施，包括24小時運作去除異味設備，以及增派無人機定期進行氣味抑制工作。

環保署表示，會持續密切監察情況，並按需要採取適當行動；同時預料未來數天風向轉為東風及東北風後，氣味對居民的影響將顯著減低，而有關工程預計於明年2月完成，屆時異味問題可望完全消除。

