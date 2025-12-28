Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

警聖誕長假期新界南打擊飆車酒駕毒駕 拘7人發488張告票

更新時間：23:15 2025-12-28 HKT
發佈時間：23:15 2025-12-28 HKT

新界南總區交通部於聖誕長假期打擊非法賽車、酒後及毒後駕駛，共拘捕7人及扣留9輛涉非法改裝車輛。

新界南交通部總區執行及管制組人員為打擊酒後駕駛、毒後駕駛及非法賽車，於12月24日至28日一連5日長假期，在區內主要幹道設置路障，並重點巡查酒吧區，截查可疑車輛及進行反非法賽車行動。人員同時向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊相關罪行。
 
行動中，人員共拘捕7名本地男子，年齡介乎23至48歲，涉嫌「販運危險藥物」、「非法賽車」、「酒後駕駛」，以及為「被通緝人士」。此外，人員就其他交通違例事項發出488張定額罰款通知書。行動中，人員亦發現9輛私家車懷疑曾非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，相關車輛已被拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。人員亦發出3張車輛欠妥報告。

新界南總區交通部於聖誕長假期打擊非法賽車、酒後及毒後駕駛，共拘捕7人及扣留9輛涉非法改裝車輛。警方提供
