牛頭角安基商場爆鹹水管變「水舞間」 商戶嘆損失慘重：啲貨全部唔要得

牛頭角安基商場今日（28日）上演「水舞間」，天花疑有水管爆裂，大量鹹水從假天花湧出，淹浸中庭位置，水深更一度及腳眼。有商戶表示，爆水管近兩小時始有人閂水掣，導致大量貨物已被鹹水浸晒，幾乎「全部唔要得」，損失慘重。

事件發生於晚上7時許，安基商場的假天花有水管爆裂，多間商舖受影響，大量鹹水如瀑布傾瀉而下，不少遊人濕身變落湯雞。《星島頭條》到場了解，見到有天花板被沖跌，多名商戶亦忙於掃水。根據網上圖片及片段所見，大量鹹水從商場的假天花湧出，形成多條瀑布，直瀉落商場內中庭位置，汪洋一片，有商戶慌忙將貨物搬走，減低損失。

在中庭賣冬天衫的張小姐表示，發生爆水管的時候差不多晚上7時，當時她正值收檔，突然有大量水從假天花湧出，將所有貨物浸濕，「差唔多7點開始，淋咗差唔多兩粒鐘，全部唔要得啦，浸晒鹹水喇，差唔多成十萬蚊貨啦」。她指昨日開始一連三日租借安基商場的中庭賣衫，每日租金大約數千元，今日是第二日，目前未有人與她商討賠償。

家品店負責人蘇先生指，事發時間約晚上7時15分，突然聽到「嘭」一聲，隨即見到有水從假天花沖下，持續一個多小時，直到8時才有人閂水掣。他形容當時的情況猶如瀑布一樣，非常誇張，又指電掣出現跳掣及被水浸，擔心會漏電，「都唔知邊度可以抽到水，商場成個中庭浸晒，一直排唔到水就等如一直喺度浸」。另外，有商戶表示事出突然，所有人四出尋找工具掃水，只能自救。

