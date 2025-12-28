泰國抵港男旅客行李藏$250萬大麻花及私煙 涉3宗罪遭海關拘控

香港海關今日（28日） 在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件。一名31歲的男旅客今日從泰國曼谷飛抵本港，海關人員清關時，在其寄艙行李內20個真空包裝膠袋中，發現重約12公斤的懷疑大麻花，估計市值約250萬元，同時亦在男子的隨身行李發現100支未完稅香煙。

該名男子隨即被捕，他已被控以一項販運危險藥物罪，一項管有未完稅香煙和一項未有向海關人員作出申報的罪名。案件將於明日（29日）在西九龍裁判法院提堂。

案件中檢獲的懷疑大麻花。