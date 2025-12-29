輔警系列｜ 平日執教鞭假日披警服 訓導主任從邊青到傑青 改變學生人生軌跡

教師扶持成長、警察築起防線、社工療癒傷痛，三個身份看似不同，但同樣以助人為目標。柴灣分區助理指揮官(輔警)王家俊Max，平日是東區一所學校的訓導主任及體育科老師，透過運動及註冊社工資歷培育南亞裔學生，假日則披上警服，以輔警身份服務市民，2017年更成為「傑青」得獎者。Max感言，昔日他曾是一名「邊青」，其後因為運動和遇上良師，讓他棄惡從善、奮發向上，如今會融合教育與警務工作心得，引領下一代茁壯成長。

Max從小熱愛籃球，經常在球場留連，因此接觸不良圈子，但亦因為熱愛運動成為人生首個轉捩點。他表示，就讀初中期間，體育老師發現其天賦，邀請他加入校隊訓練，更推薦參與地區青訓，令他專注訓練，擺脫不良誘惑，「籃球改變了我的生活模式，亦脫離了邊緣人生。」

Max將時間投放於運動上，卻疏於學習，因此會考成績未如理想，無法原校升讀中六，唯有輾轉尋求學位，其間遇到影響他一生的恩師，「那位老師不只談學業，而是問我長大想做甚麼，是我首次意識到要為未來打算。當時除了加入紀律部隊，亦開始萌生成為體育老師的念頭。」自此他發奮圖強，最終成功入讀大學。

大學時期，Max偶然參加了一個旅行團，「本以為是廉價的柬埔寨旅行，報名後才發現是義工服務團，在當地探訪孤兒、與愛滋病兒童互動。」他回憶道，雙方語言不通，卻透過身體語言建立深厚情誼，離開時眼見小朋友淚流滿面，甚至出現猶如電影的「追巴士」情節，令他相當深刻，「只要真心付出，即使種族、語言、宗教有異，善意亦可以傳遞出去。」自此他積極參與義教，甚至於畢業後自組山區服務團，並攻讀社工碩士課程，奠定了教育志向和服務社會的精神。

雖然決意執起教鞭，但Max未有放棄從警夢想，早於2008年便透過「輔警大學生計劃」成為輔警，17年來利用空餘時間服務社會。他笑言，輔警崗位滿足了加入紀律部隊的願望，同時可從另一身份回饋社會，並提前預防社會上的歪風走入校園。

現時Max於母校任職訓導主任，校內學生均為南亞裔。他認為，南亞裔人士常被社會貼上負面標籤，但過往參與義工服務團的經歷，意識到他們正正是最需要被關心的一群，「他們從事本地人不願意做的基層工作，少部分人或因出路有限而誤入歧途，希望紀律部隊可以成為他們的榜樣，同時鼓勵學生尊重自己，尋求更好出路。」

Max亦指，教師與輔警的身份相輔相成，當學生在校內闖禍時，會站在警察角度與他們討論其行為的後果，藉此培養他們的守法意識；由於學生知曉其輔警身份，多了一份警惕與自省，亦令分享更具說服力。

他又分享，有一次在假期當值期間接報前往海洋公園處理案件，意外發現其校內學生未付費便嘗試闖入，於是立即聯絡他們的家長，並以警察身份嚴肅處理，讓他們直面犯錯的後果，「巧合由我處理，反而令他們的感悟更深，至今這些學生仍會找我聚餐，總會笑談這段往事，對他們而言，是人生中重要的轉捩點。」

「有一種快樂叫付出，有一種幸福叫捨棄。」Max感言，輔警令其眼界擴闊，助人滿足感亦成為了他堅持至今的原因，「有時通宵當值後，翌日還要上班，別人問我為何工作繁忙仍繼續擔任輔警，但當處理案件後，聽到市民簡單一聲感謝，幸福感便油然而生。快樂與幸福不單來自『得到』，亦可以來自『給予』。」

另外，Max早於2015年左右，便於校內推行少年警訊領袖團，當時鎖定兩類學生，一類是對紀律部隊充滿興趣、未來有意投考的青少年，提早讓他們了解警務工作，如穿制服學習步操、參觀警署等各種活動，以培養他們成為警務人員；另一類則是學校中最頑劣的學生，希望透過接觸如禁毒、防騙等正面訊息，讓他們在玩樂中作出改變。

除了少年警訊，Max早在疫情前已成立升旗隊，南亞裔學生穿上整套制服，在學校及公眾場合進行升旗禮，獲得不少正面回饋。另外，他亦積極帶領學生參與義工活動，更設立「社會服務週」，透過各類型服務讓學生接觸社會上有需要人士，他們外向的個性令義工服務反應良好，「向學生灌輸正確價值觀之餘，亦令他們明白，以南亞裔身份服務香港可得到社會接受，從而提升自信，希望有助改變社會部分人與南亞裔人士之間的隔閡。」