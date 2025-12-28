鑽石山富山邨焚宅 八旬翁昏迷送院 約100居民疏散
鑽石山富山邨發生火警。今日（28日）下午1時18分，警方接報指富信樓10樓一單位的廚房起火，冒出濃煙。消防員到場動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，其後於1時58分將火救熄。
事發時起火單位內共有4人，其中一名80歲姓陳老翁手腳受傷，昏迷由消防員救出，送往伊利沙伯醫院搶救；其餘3人安全。事主手和腰部燒傷，幸經送院後轉醒。火警中約有100名住戶疏散，落樓暫避。
消防經初步調查，相信上址一煮食爐燃點附近雜物引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成份。
居於10樓火警現場樓上11樓單位的蔡女士，與女兒帶同2隻愛貓逃生。蔡女士的女兒講述經過，指她當時看見樓下有保安員拍門，通知住戶走火警，她們於是亦離開單位疏散，直言：「我未試過呀，好緊張呀！」幸最後兩母女和貓隻全部安全，有驚無險。
