洪水橋私家車踩油狂飆 撼警車逆線狂駛 司機拋毒棄車逃逸

突發
更新時間：22:02 2025-12-27 HKT
發佈時間：22:02 2025-12-27 HKT

洪水橋一輛私家車疑為逃避警方截查，竟逆線行駛兼撞警車逃走，其間更將毒品拋出車外。警方其後在現場一帶搜索，終在洪天路與洪志路交界一個燈口發現涉案私家車，惟司機失去蹤影。

消息指，事件發生於今日（27日）下午2時許，警方於五柳路發現一輛黑色私家車形迹可疑，於是上前截查，詎料私家車突然狂飆並多次衝燈。雙方展開「追逐戰」，私家車駛至5公里外的青山公路屏山段近唐人新村路時撞到警車，之後更U-turn逆線行駛大約500米。其間司機在青山公路屏山段近灰沙圍油站將數袋透明包裝的可疑物品拋出車外，再繼續駕車往青山逃走。

警方在現場一帶搜索，終在洪天路及洪志路交界的燈口發現涉事私家車，司機則逃去無蹤，警方經調查後懷疑私家車失控自炒撼欄。其後，警方在附近的草叢搜索該袋可疑物品，相信為可卡因及依托咪酯，而被撞的警車車頭損毀，泵把斷開，車尾泵把亦鬆脫。

洪水橋有私家車撞及警車後逃離現場。
