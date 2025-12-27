洪水橋謀殺案│疑犯黑布蒙頭腰纏鐵鏈 被押返現場重組案情

今年8月元朗洪水橋發生謀殺棄屍案，一名51歲私煙拆家被人斬傷後腦，疑因失血過多致死棄屍亦園路橋底。新界北總區重案組接手調查後，最新一輪拘捕行動涉及11男1女（25至67歲），當中包括兩名分別29歲及32歲的男子，兩人周五（26日）在深圳灣口岸涉謀殺被捕。今日（27日）下午4時左右，探員押解其中一名被捕男子到亦園路港深西部公路橋底重組案情。

現場所見，疑犯黑布蒙頭，腰纏鐵鏈，在橋底空地重演當日情況，包括將假人拉下車施襲，又一度做出腳踢姿勢等，期間有回應警員提問，身旁一名警員則手持攝錄機全程記錄。整個案件重組過程歷時約45分鐘，疑犯再由警員押上車離去。

據了解，最新被捕的12人，包括一名持有本港身份證的巴基斯坦籍男子，他們分別涉嫌謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正。截至目前，警方已就此案共拘捕23男4女。當中11人早前已分別被暫控謀殺、串謀謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正罪，並於8月至11月期間在粉嶺裁判法院提堂。目前有14人獲准保釋，2人仍被扣查。

8月28日重組案情及尋獲涉案兇器：