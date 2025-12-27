將藍隧道運油車翻側撞毀牆板 司機一度被困 往將軍澳交通繁忙
更新時間：13:57 2025-12-27 HKT
發佈時間：13:57 2025-12-27 HKT
發佈時間：13:57 2025-12-27 HKT
將藍隧道發生交通意外。今日（27日）中午12時52分，一輛運油車沿將藍隧道往將軍澳方向行駛，至隧道入口位置附近時，突然失控向右翻側，53歲姓甘男司機一度被困，多名途經司機見狀報案，甘男其後自行爬出，頭部受傷清醒。由網上圖片可見，泥頭車翻側，撞毀隧道右牆多塊板，並散落地面。警方正調查意外原因。
據了解，司機為一名輸入外勞，持有香港駕駛執照，事後通過酒精呼氣測試，警方經調查後相信運油車行經上址時失控撞向石壆後翻側。
運輸署宣布，因交通意外，藍田交匯處(往將軍澳方向)近行政大樓的唯一行車線仍然封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。
