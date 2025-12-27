尖沙咀非禮案揭「案中案」 35歲男被捕 19歲受害女藏太空油煙彈同落網
更新時間：02:30 2025-12-27 HKT
發佈時間：02:30 2025-12-27 HKT
發佈時間：02:30 2025-12-27 HKT
尖沙咀漆咸道南發生一宗罕見的「案中案」。一名35歲男子涉嫌在室內場所非禮一名19歲少女，警方接報到場調查期間，不但於男方身上搜出大麻，更在受害少女身上檢獲懷疑含有「依托咪酯」（俗稱太空油）的電子煙彈。結果涉嫌非禮的男子與報稱受害的少女雙雙被捕，一同被帶署扣查。
事發於昨日（26日）下午4時許，警方接獲一名人士報案，指其19歲女性朋友在漆咸道南一室內位置懷疑被一名男子非禮。油尖警區派員趕赴現場，迅速截獲涉案的35歲男子。
警員在搜查期間，於該名男子身上檢獲約0.8克懷疑大麻。正當調查繼續進行時，人員在19歲受害少女身上亦有所發現，搜出一粒懷疑含有「依托咪酯」的電子煙彈。行動中檢獲的毒品及煙彈總值約400元。
經初步調查，該名35歲男子涉嫌非禮及管治危險藥物（藏毒）被捕；而報稱受害的19歲女子，則因涉嫌管有第一部毒藥被捕。據悉被捕男女的關係仍有待釐清，兩人現正被扣留調查。
案件目前交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進。警方強調，管有及吸食含有「依托咪酯」的煙彈屬違法行為，市民切勿以身試法。
