Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

洪水橋謀殺案｜再多12人落網 兩男深圳灣過關就擒 累計27人被捕

突發
更新時間：01:12 2025-12-27 HKT
發佈時間：01:12 2025-12-27 HKT

發生於今年8月的元朗洪水橋棄屍謀殺案，警方調查再有突破性進展。新界北總區重案組在全港多區及口岸先後再拘捕12名男女，令案中被捕人數大幅增至27人。其中兩名核心疑犯周五在深圳灣口岸入境時落網，現正被扣留調查。

這宗駭人聽聞的命案揭發於8月25日，一名51歲私煙拆家疑因金錢與生意糾紛，於天水圍遇害後，被人棄屍於洪水橋亦園路橋底。死者被發現時頭部受創，警方隨即封鎖現場展開大規模搜捕。

警方表示，最新一輪拘捕行動涉及11男1女（25至67歲），當中包括兩名分別29歲及32歲的男子，兩人周五（26日）在深圳灣口岸涉謀殺被捕。其餘被捕人士則包括一名持有本港身份證的巴基斯坦籍男子，他們分別涉嫌謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正。

截至目前，警方已就此案共拘捕23男4女。當中11人早前已分別被暫控謀殺、串謀謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正罪，並於8月至11月期間在粉嶺裁判法院提堂。目前有14人獲准保釋，2人仍被扣查。

新界北總區重案組正跟進案件，不排除稍後有更多人被起訴。警方呼籲任何目擊者或有資料提供之人士，請即致電3661 3362與調查人員聯絡。

今年8月25日，51歲死者被發現棄屍在亦園路一個露天貨倉對開的港深西部公路橋底。警方翻查「天眼」及經深入調查後，相信事主同日駕車離開住所後，遭至少10人閘車攔截，期間被對方刀斬後腦及帶走挾持，並在失血致死後被棄屍。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
14小時前
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
01:42
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
影視圈
8小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
2025-12-25 14:33 HKT
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
02:14
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
影視圈
11小時前
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
影視圈
6小時前
深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿
深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿
旅遊
8小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
2025-12-25 10:00 HKT
宏福苑五級火一個月｜市民獻花悼念「冀災民走出黑暗」 廣福商場陷寒冬
01:09
宏福苑五級火一個月｜市民獻花悼念「冀災民走出黑暗」 廣福商場陷寒冬
突發
6小時前
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
飲食
13小時前
前富貴港姐龐卓欣宣布結婚 雪地晒巨型橢圓鑽戒勁搶fo 與死敵麥明詩由女拔鬥到選美屢傳不和
前富貴港姐龐卓欣宣布結婚 雪地晒巨型橢圓鑽戒勁搶fo 與死敵麥明詩由女拔鬥到選美屢傳不和
影視圈
7小時前