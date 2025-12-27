洪水橋謀殺案｜再多12人落網 兩男深圳灣過關就擒 累計27人被捕

發生於今年8月的元朗洪水橋棄屍謀殺案，警方調查再有突破性進展。新界北總區重案組在全港多區及口岸先後再拘捕12名男女，令案中被捕人數大幅增至27人。其中兩名核心疑犯周五在深圳灣口岸入境時落網，現正被扣留調查。

這宗駭人聽聞的命案揭發於8月25日，一名51歲私煙拆家疑因金錢與生意糾紛，於天水圍遇害後，被人棄屍於洪水橋亦園路橋底。死者被發現時頭部受創，警方隨即封鎖現場展開大規模搜捕。

警方表示，最新一輪拘捕行動涉及11男1女（25至67歲），當中包括兩名分別29歲及32歲的男子，兩人周五（26日）在深圳灣口岸涉謀殺被捕。其餘被捕人士則包括一名持有本港身份證的巴基斯坦籍男子，他們分別涉嫌謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正。

截至目前，警方已就此案共拘捕23男4女。當中11人早前已分別被暫控謀殺、串謀謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正罪，並於8月至11月期間在粉嶺裁判法院提堂。目前有14人獲准保釋，2人仍被扣查。

新界北總區重案組正跟進案件，不排除稍後有更多人被起訴。警方呼籲任何目擊者或有資料提供之人士，請即致電3661 3362與調查人員聯絡。

今年8月25日，51歲死者被發現棄屍在亦園路一個露天貨倉對開的港深西部公路橋底。警方翻查「天眼」及經深入調查後，相信事主同日駕車離開住所後，遭至少10人閘車攔截，期間被對方刀斬後腦及帶走挾持，並在失血致死後被棄屍。