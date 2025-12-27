土瓜灣食品公司貨倉起火 疑電風扇短路釀災  消防到場灌救

土瓜灣發生火警。今日（26日）晚上約9時03分，位於新碼頭街3號幸福大廈地下一間食品公司的貨倉突然冒出大量濃煙，多名途人及附近居民見狀驚魂未定，紛紛報警求助。

消防處接報後派出多架消防車趕赴現場，消防員隨即拖喉進入貨倉灌救，約10分鐘後成功將火勢撲滅。意外中無人受傷，亦毋須疏散。

火熄滅後，消防員手持電筒進入漆黑的貨倉內，照射貨物及設施以了解起火位置及損毀情況。fb「土瓜灣之友」群組

根據現場照片及目擊者描述，起火的貨倉內煙霧瀰漫，多輛消防車停泊在幸福大廈對開路段，大批消防員在場戒備。火熄滅後，消防員手持電筒進入漆黑的貨倉內，照射貨物及設施以了解起火位置及損毀情況。

據現場初步調查了解，起火原因懷疑是貨倉內一盞電風扇發生故障起火，隨後火勢蔓延至旁邊的雜物。警方及消防正進一步核實確實的起火原因。