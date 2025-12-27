Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜灣食品公司貨倉起火 疑電風扇短路釀災  消防到場灌救

突發
更新時間：00:42 2025-12-27 HKT
發佈時間：00:42 2025-12-27 HKT

土瓜灣發生火警。今日（26日）晚上約9時03分，位於新碼頭街3號幸福大廈地下一間食品公司的貨倉突然冒出大量濃煙，多名途人及附近居民見狀驚魂未定，紛紛報警求助。

消防處接報後派出多架消防車趕赴現場，消防員隨即拖喉進入貨倉灌救，約10分鐘後成功將火勢撲滅。意外中無人受傷，亦毋須疏散。

火熄滅後，消防員手持電筒進入漆黑的貨倉內，照射貨物及設施以了解起火位置及損毀情況。fb「土瓜灣之友」群組
火熄滅後，消防員手持電筒進入漆黑的貨倉內，照射貨物及設施以了解起火位置及損毀情況。fb「土瓜灣之友」群組

根據現場照片及目擊者描述，起火的貨倉內煙霧瀰漫，多輛消防車停泊在幸福大廈對開路段，大批消防員在場戒備。火熄滅後，消防員手持電筒進入漆黑的貨倉內，照射貨物及設施以了解起火位置及損毀情況。

據現場初步調查了解，起火原因懷疑是貨倉內一盞電風扇發生故障起火，隨後火勢蔓延至旁邊的雜物。警方及消防正進一步核實確實的起火原因。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
01:42
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
影視圈
6小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
12小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
2025-12-25 14:33 HKT
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
02:14
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
影視圈
9小時前
前富貴港姐龐卓欣宣布結婚 雪地晒巨型橢圓鑽戒勁搶fo 與死敵麥明詩由女拔鬥到選美屢傳不和
前富貴港姐龐卓欣宣布結婚 雪地晒巨型橢圓鑽戒勁搶fo 與死敵麥明詩由女拔鬥到選美屢傳不和
影視圈
5小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
2025-12-25 10:00 HKT
深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿
深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿
旅遊
6小時前
連鎖包點店攻佔下午茶！炒麵/點心/小食/蒸包+甜品$17起 全線分店有售
連鎖包點店攻佔下午茶！炒麵/點心/小食/蒸包+甜品$17起 全線分店有售
飲食
10小時前
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
2025-12-25 15:50 HKT
宏福苑五級火｜消防6工協會嚴厲譴責「冼國林」不實言論：侮辱專業、打擊團隊、誤導公眾
宏福苑五級火｜消防6工協會嚴厲譴責「冼國林」不實言論：侮辱專業、打擊團隊、誤導公眾
突發
2025-12-25 18:38 HKT