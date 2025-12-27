土瓜灣食品公司貨倉起火 疑電風扇短路釀災 消防到場灌救
更新時間：00:42 2025-12-27 HKT
發佈時間：00:42 2025-12-27 HKT
發佈時間：00:42 2025-12-27 HKT
土瓜灣發生火警。今日（26日）晚上約9時03分，位於新碼頭街3號幸福大廈地下一間食品公司的貨倉突然冒出大量濃煙，多名途人及附近居民見狀驚魂未定，紛紛報警求助。
消防處接報後派出多架消防車趕赴現場，消防員隨即拖喉進入貨倉灌救，約10分鐘後成功將火勢撲滅。意外中無人受傷，亦毋須疏散。
根據現場照片及目擊者描述，起火的貨倉內煙霧瀰漫，多輛消防車停泊在幸福大廈對開路段，大批消防員在場戒備。火熄滅後，消防員手持電筒進入漆黑的貨倉內，照射貨物及設施以了解起火位置及損毀情況。
據現場初步調查了解，起火原因懷疑是貨倉內一盞電風扇發生故障起火，隨後火勢蔓延至旁邊的雜物。警方及消防正進一步核實確實的起火原因。
最Hit
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
2025-12-25 14:33 HKT
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
2025-12-25 10:00 HKT
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
2025-12-25 15:50 HKT
宏福苑五級火｜消防6工協會嚴厲譴責「冼國林」不實言論：侮辱專業、打擊團隊、誤導公眾
2025-12-25 18:38 HKT