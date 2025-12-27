機場禁區拖車貨卡鬆脫 輕型貨車閃避撞壆 6外判工受傷送院

赤鱲角香港國際機場禁區發生交通意外。周五（26日）晚上10時許，跑道南路東停機坪發生涉及機場車輛的碰撞事故，一輛輕型貨車疑為閃避前方拖車鬆脫的貨卡，失控撞向石壆，導致車上5名外判清潔工人受傷送院。

事發於周五晚上10時28分，據報一輛貨物拖拉車（特別用途車輛）與一輛輕型貨車，順序沿跑道南路往停機坪方向上斜。其間前方拖拉車所拖行的貨卡突然鬆脫，尾隨的輕型貨車司機見狀急忙閃避，導致車輛失控撞向石壆。

救護員接報趕抵現場，發現輕型貨車內共有6人受傷。其中64歲姓司徒的男司機手部受傷，車上另外4男1女乘客（年齡介乎46至70歲）亦受輕傷，主要為手腳擦傷。據了解，受傷乘客均為機場外判清潔工人，當時正乘車前往工作地點。全部傷者保持清醒，分別由救護車送往北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院治理。至於拖拉車的44歲李姓男司機則無恙。

受意外影響，現場交通一度受阻。機管局隨後派員到場協助處理，警方現正就意外的具體原因展開調查，包括是否涉及貨物固定不穩、人為疏忽或機件故障。