海關截落馬洲抵港婦 揭背囊藏走私龍吐珠及江魟
更新時間：21:45 2025-12-26 HKT
發佈時間：21:45 2025-12-26 HKT
香港海關今日（12月26日）在落馬洲支線管制站，揭發有人以涉嫌走私4條懷疑受管制屬瀕危物種的活體龍吐珠及活體江魟，估計市值約5.2萬元，拘捕一名52歲抵港女子。
海關人員今日在上述管制站入境大堂截查一名52歲抵港女旅客，經檢查後發現她背包中共有兩條懷疑活體龍吐珠及兩條懷疑活體江魟，並分別以膠袋盛載著。漁農自然護理署人員到場查驗後，確認該批魚類屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》所列明的瀕危物種，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》所管制。案件已轉交漁護署跟進。
海關提醒市民，切勿在未領有所須許可證的情況下攜帶瀕危物種進出香港。根據《條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。
市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵（[email protected]）或網上表格舉報懷疑走私活動。
