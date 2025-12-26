網戀騙徒聲稱聖誕禮物被扣查 呃走七旬翁$14萬「清關費」

今日（12月26日）是聖誕節拆禮物日，警方在防騙專頁「守網者」，呼籲市民留意網戀陷阱。近月，一名七旬退休男子收到WhatsApp白撞訊息，之後與對方發展成網戀。

相識短短半月後，對方聲稱郵寄禮物予受害人，但比海關扣查，需要繳交清關費，受害人分兩次共轉賬14萬港元至一個不明個人戶口，對方立即失去聯絡。

警方提醒，「清關費」是網戀騙案中騙徒常見手法之一。守網者FB

警方提醒，騙徒由網上邂逅、甜言蜜語、噓寒問暖，到建立關係後，就會以各種理由及藉口要求過數，「清關費」則是常見手法之一。

警方呼籲：「『清關費』一定係騙案，總之，見到『清關費』猶如見到『明呃你』！」市民如有懷疑，可利用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方電話或帳號等資料評估風險。