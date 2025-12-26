警方海關機場掃毒 檢市值320萬大麻花 拘汶萊抵港內地女今提堂
發佈時間：14:07 2025-12-26 HKT
東九龍總區反三合會行動組人員昨日（25日）聯同海關人員在香港國際機場展開打擊毒品行動。行動中，人員截查一名從汶萊抵港的女子，經搜查後人員在她的行李內檢獲約15公斤懷疑大麻花，市值約320萬元。該名36歲內地女子已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件已於今日（26日）上午在粉嶺裁判法院提堂。
