大埔下黃宜坳六旬婦魚池遇溺 昏迷送院不治
更新時間：12:15 2025-12-26 HKT
發佈時間：12:15 2025-12-26 HKT
今日（26日）早上10時51分，一名女子在大埔下黃宜坳村屋一個魚池遇溺，消防接報到場將羅婦救起，惟她已陷昏迷，被送往大埔那打素醫院，惜經搶救後證實不治，警方正調查事件。
據了解，事主姓羅，67歲，已退休，經常到朋友位於大埔下黃宜坳村短住，而涉事村屋旁有一個1米深的魚塘。昨日事主與朋友食晚餐後回村屋睡覺，至今早朋友發現她失去蹤影，於是四出尋人，詎料發現她在魚塘載浮載沉，救援人員將她救起，可惜經搶救後返魂乏術。
女事主姓羅，67歲，有抑鬱症等情緒病紀錄。現場為下黃宜坳一間偏僻的村屋，村屋被圍網包圍。現場消息稱，羅婦於23日租住其丁姓友人其中一間村屋靜養，近日她表現得情緒低落，沉默寡言。
今早丁姓屋主外出，但發現羅婦所租住的村屋大門虛掩，羅婦卻不在屋內，於是丁氏夫婦偕女兒尋找她，又通知羅婦的女兒到區內尋找，最終在村屋附近一個水深及腰的魚池，發現羅婦昏迷魚池內，即報警求助，可惜送院後返魂乏術。
