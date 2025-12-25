宏福苑五級火｜消防6工協會嚴厲譴責「冼國林」不實言論：侮辱專業、打擊團隊、誤導公眾

消防處六個工協會（香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港消防控制組職員會、香港消防處職工總會、香港消防處救護員會、香港消防退休人員互助會）今日（12月25日）發聲明，表示留意到近日一名自稱「冼國林」的人士在社交媒體上就大埔宏福苑火災，作出針對消防處處長楊恩健及對部門不符合事實的言論，當中包括對部門滅火救援策略、指揮和資源調配及跨境協作等方面的虛假資訊和失實指控。其言論不但侮辱消防處不同職系同事的專業和嚴重打擊團隊精神，更企圖誤導市民對部門整體行動的理解。消防處各工協會對失實言論表示強烈不滿，並予以嚴厲譴責。

聲明指出，「冼國林」在社交媒體上聲稱收到「消防高官朋友」轉發內部消防同事的WhatsApp短訊，但經消防處各工協會查證，並沒有會員收到或發出類似訊息，相關內容與事實完全不符，其來源及真實性均存在重大疑問。

就棚網防火工作方面，消防處六個工協會稱，留意到相關政府部門已作出適當回應。事實上，屋宇署已多次發出通告函件，列出棚網的阻燃標準，並對違規情況採取行動。而所謂的「不低於助理處長官階的朋友」對消防處和相關政府部門的工作範疇和認識完全不理解，言論極不專業，有違高級指揮官對防火工作知識的應有水平。因此，消防處六個工協會懷疑有人企圖以虛假資訊誤導公眾，損害消防處的專業形象。

消防處六個工協會又透露，經會員反映，楊恩健親自主持高級官員分享會的目的，是感謝各前線指揮官在火災中的辛勤付出，同時關心各級同事的心理狀況，並安排臨床心理學家提供專業支援。此外，為配合火災後的檢討工作，除了聆聽他們在災場所面對之困難，亦廣泛徵集各方對滅火救援裝備和戰術的意見。有關「冼國林」在社交媒體聲稱楊恩健指派一名「前助理處長」接受傳媒訪問，消防處六個工協會在此嚴正聲明，消防處各工協會理事會成員及退休人員一向支持消防處，亦不時接受傳媒訪問，透過其自身的行動經驗和專業知識，解答傳媒的問題。

至於「冼國林」在社交媒體上就滅火策略提出的質疑，消防處六個工協會對此表示極度憤怒，認為有關言論侮辱消防人員的專業。事實上，部門已使用「熱成像無人機」協助偵察及監察現場情況。消防處六個工協會亦從國家消防救援局和廣東省消防救援總隊中得悉，滅火無人機受限於負重、水壓及高溫環境穩定性，相關技術尚在探索試驗階段，還未正式使用。另一方面，直升機投擲水彈以撲滅山火的策略並不適用於樓宇火警，因為直升機會產生強烈氣流，加劇火勢蔓延。當直升機進入樓宇火警引致的濃煙範圍時，有機會導致引擎失效，對現場環境及救援人員，以至飛行安全構成嚴重威脅。而且，直升機投下的水彈更有可能進一步破壞竹棚的結構，影響在場人士的安全。此外，超高雲梯車對道路承重及操作闊度要求極高，即使拆除行人路上的欄杆，行人路的承重能力亦難以讓超高雲梯車安全使用。

聲明強調，部門就滅火救援已有一套完善的指揮調派系統，各層級的指揮人員按機制各司其職，令滅火救援行動安全有序地進行。火警期間，除行動總區外，部門亦動員非行動總區的人員進行指揮和滅火救援工作(當中包括首長級人員)。聲明提到，事實上，楊恩健多次在現場及處長指揮室親自作出指示，期間亦出席多個政府會議及簡報，以跟進並匯報火災的最新情況。

除此之外，在2024年簽訂《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》後，三地消防部隊已於2024年和2025年舉辦跨境聯合演練，當中涵蓋受樓宇倒塌及水災引致的災害場景。然而，由於兩地在滅火行動方面的行動程序及大廈消防系統設計等有所不同，相關細節仍有待落實。若要求內地救援人員在短時間內熟習操作不同的大廈消防系統和行動程序，實際上可能影響滅火救援效率。另一方面，倘若救援人員在高溫及濃煙密佈的環境下執行不同的緊急遇險程序，無疑會將雙方人員置於更危險的處境。

消防處六個工協會最後指出，面對五級無情火災，百多名市民不幸罹難，當中更包括一名英勇殉職的消防人員，消防處各工協會，以至全港市民均感到極度悲痛。縱使災後同事承受極大心理壓力，但當前的首要工作是全力以赴執行善後和後續的調查工作。消防處各工協會對處長的領導表示全力支持；對於網上有人以不盡不實、具誤導性的言論，企圖「以災亂港」，散佈不實資訊以挑釁社會矛盾，消防處各工協會對此表示強烈不滿和嚴厲譴責。

