Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

信和中心格仔舖淋油｜鄰舖險遭殃 職員稱疑犯「淋完掟低個樽就跑走咗」

突發
更新時間：14:58 2025-12-25 HKT
發佈時間：14:58 2025-12-25 HKT

旺角彌敦道信和中心2樓一間格仔舖，於昨晚（24日）平安夜遭人淋潑黑色油漆，46歲姓鄭店舖負責人同遭殃被黑油潑中，眼部不適需要送院治理。事隔一日聖誕節，今日（25日）下午時分，涉事格仔舖門口及走廊一度沾滿的黑色油漆已被清理，惟格仔舖未有開門營業，舖外廣告牌仍見沾有油漆。

有鄰舖職員講述昨日事發經過，指她自己當時正在店內工作，「突然之間聽到嘭一聲，佢（疑犯）淋完之後掟低個樽，就跑走咗，我一出嚟睇，哇，已經黑晒喇成個地下」。她形容被淋油格仔舖的店主，「成件衫、手同塊面都係黑油，濺到眼」，又引述事後警方檢走數個膠樽，並翻查閉路電視，據知疑犯是一名男子，犯案時「戴口罩戴晒帽咁」。

相關報道：旺角信和中心格仔舖遭淋黑油 蒙面狂徒逃之夭夭

事發於昨日（24日）平安夜晚上8時20分，警方接報指信和中心2樓一間專賣玩具的格仔舖，被人淋潑黑油。警方將案件列作刑事毀壞，交由旺角刑事調查隊第三隊跟進，正追緝一名年約40歲的男疑犯。案發時疑犯戴黑口罩、身穿白色上衣、灰色背心及黑色褲。

昨日案發後現場一片狼藉，油迹遍佈店舖格仔櫃，甚至商場走廊地面也多處沾上黑油。據知清潔工須用天拿水進行清理，直至平安夜晚上深夜才完成清潔。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
00:48
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
影視圈
1小時前
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
2025-12-24 14:29 HKT
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
4小時前
蓮香居攻入旺角開4000呎巨舖！重現推車仔點心/手工粵菜 長者$2茶位+免加一
蓮香居攻入旺角開4000呎巨舖！重現推車仔點心/手工粵菜 長者$2茶位+免加一
飲食
7小時前
聖誕最伏交換禮物巡禮！網民晒冷「地獄級」創意 1款「絕交級」禮物竟大受歡迎
聖誕最伏交換禮物巡禮！網民晒冷「地獄級」創意 1款「絕交級」禮物竟大受歡迎｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
影視圈
18小時前
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
影視圈
2025-12-24 15:07 HKT
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
影視圈
1小時前
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
影視圈
6小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
2025-12-24 06:00 HKT