信和中心格仔舖淋油｜鄰舖險遭殃 職員稱疑犯「淋完掟低個樽就跑走咗」

旺角彌敦道信和中心2樓一間格仔舖，於昨晚（24日）平安夜遭人淋潑黑色油漆，46歲姓鄭店舖負責人同遭殃被黑油潑中，眼部不適需要送院治理。事隔一日聖誕節，今日（25日）下午時分，涉事格仔舖門口及走廊一度沾滿的黑色油漆已被清理，惟格仔舖未有開門營業，舖外廣告牌仍見沾有油漆。

有鄰舖職員講述昨日事發經過，指她自己當時正在店內工作，「突然之間聽到嘭一聲，佢（疑犯）淋完之後掟低個樽，就跑走咗，我一出嚟睇，哇，已經黑晒喇成個地下」。她形容被淋油格仔舖的店主，「成件衫、手同塊面都係黑油，濺到眼」，又引述事後警方檢走數個膠樽，並翻查閉路電視，據知疑犯是一名男子，犯案時「戴口罩戴晒帽咁」。

相關報道：旺角信和中心格仔舖遭淋黑油 蒙面狂徒逃之夭夭

事發於昨日（24日）平安夜晚上8時20分，警方接報指信和中心2樓一間專賣玩具的格仔舖，被人淋潑黑油。警方將案件列作刑事毀壞，交由旺角刑事調查隊第三隊跟進，正追緝一名年約40歲的男疑犯。案發時疑犯戴黑口罩、身穿白色上衣、灰色背心及黑色褲。

昨日案發後現場一片狼藉，油迹遍佈店舖格仔櫃，甚至商場走廊地面也多處沾上黑油。據知清潔工須用天拿水進行清理，直至平安夜晚上深夜才完成清潔。