水警海關聯合反走私行動 西貢檢140萬元私煙

警方懷疑近日有人在西貢一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、港外警區特遣隊、水警東分區，聯同海關海域調查組人員，昨日（24日）晚上在有關海域進行反走私行動。



行動中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至斬竹灣近木魚頭的岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港東面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終逃離香港東面水域往內地方向駛去。



人員在涉案貨車共檢獲32萬支懷疑私煙，估計市值約140萬元，應課稅值約110萬元，人員亦扣查涉案貨車及電動唧車。案件由海關人員繼續跟進調查。



警方重申，買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例（修訂）條例》已於九月 十九日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行，最高刑罰由罰款100萬元及監禁兩年，提高至罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7。