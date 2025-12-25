Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

寶馬牛頭角遇查逃走 時速逾170公里 狂飆逾11公里撞欄被制服

突發
更新時間：05:51 2025-12-25 HKT
發佈時間：05:51 2025-12-25 HKT

警方東九龍交通特遣隊人員於，今日（25日）凌晨在牛頭角福淘街設置路障，進行反罪惡行動。期間，一輛黑色寶馬私家車由觀塘道駛入，懷疑司機發現前方有警方路障，隨即掉頭逃走。

警方見狀立即尾隨追截，私家車其後沿龍翔道、呈祥道高速狂飆，時速一度超過170公里。警員尾隨追截逾 11公里，最終駛至葵涌貨櫃碼頭對開達美路一處堀頭路時，寶馬司機突然急煞企圖再次逃走，惟私家車失控撞向路邊鐵欄。司機見事敗隨即下車逃跑，並試圖跨越鐵欄，其間被追至的警員制服。拘捕期間，男子反抗並將一名警員推倒在地。

警方在被捕男子身上檢獲懷疑「偉哥」，其後在涉事私家車內首飾箱內再檢獲約10克懷疑「可卡因」。男子涉嫌「停牌期間駕駛」、「偷車」、「危險駕駛」、「沒有第三者保險下駕駛」、「藏有第一類管制藥物」、「藏毒」、「襲警」及「阻差辦公」等罪名被捕，現正被扣留調查。

被推跌的男警員，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。警方隨後奉召警犬到場協助搜查，惟未有進一步發現。

