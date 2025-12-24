Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜5工友罹難 遺屬平安夜感謝各界關懷：我哋以後一齊加油

突發
更新時間：21:01 2025-12-24 HKT
發佈時間：21:01 2025-12-24 HKT

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，造成至少161人死亡，據悉當中包括五個維修工友，他們在危難之際仍然嘗試協助他人，最終不幸離世。大火發生至今已將近一個月，工業傷亡權益會在今日（12月24日）平安夜發帖，轉載日前收到的5工友家庭留言，指遺屬們都感謝各界捐助關懷，呼籲市民大眾可將資源留給更有需要的人。

據了解，罹難工友分別為兩男三女（46至75歲），當日於10樓外牆鋪設紙皮石，忽然見到火舌飛向工作位置，瞬間點燃棚網。眾人嘗試救火不果，遂急爬回室內走廊呼喚其他工友疏散。然而此時大廈內煙霧已迅速積聚，他們四處尋找逃生路線時，已被烈焰與濃煙困住。最終五人罹難。其中一名女工曾將逃生時畫面傳給兒女，豈料成永訣。

相關報道：大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！

