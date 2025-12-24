Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

入境處拘9人包括6非法勞工 赴上水新入伙屋苑宣傳反黑工

突發
更新時間：18:49 2025-12-24 HKT
發佈時間：18:49 2025-12-24 HKT

入境事務處於12月21至23日在全港多區打擊非法勞工，包括聯同香港警務處的「冠軍行動」。行動中，人員搜查多個目標地點，包括街市、表演及活動場地等，共拘3男3女懷疑黑工（18至58歲）、一名43歲女僱主及兩名逾期逗留人士。入境處仍正針對僱主調查，不排除有更多人被捕。

入境處到表演及活動場地等，拘捕懷疑非法勞工。
此外，入境處亦有派員及宣傳車到上水一座新落成屋苑，向入伙住戶及物業管理人員派發單張，呼籲住戶切勿聘用非法勞工，亦提醒住戶作為顧客如明知而透過服務提供者僱用非法勞工，亦有可能要負上刑責。

市民可使用舉報非法勞工專線3861 5000、傳真2824 1166、登入入境處網址利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格，或透過電郵（[email protected]），向入境處舉報黑工。 

入境處派員及宣傳車到上水一座新落成屋苑，宣傳反黑工訊息。
