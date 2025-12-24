內地女持傀儡戶口 清洗$300萬騙案黑錢 被加刑至囚40個月

就2024年6月至7月發生的3宗騙案，警方經調查後拘捕一名52歲內地女子，為傀儡戶口持有人，並以「洗黑錢」罪將其控告，涉及騙款約330萬港元。被告於上月26日被判罪成，其後控方向法庭申請加刑並獲批，被告今日（24日）在荃灣裁判法院被判處監禁40個月。

警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪表示，2024年6至7月警方接獲三宗報案：其中一名受害人堕入假冒客服騙案，騙徒訛稱受害人的社交媒體賬戶即將有額外收費，以各種藉口指示受害人轉賬至指定銀行戶口；另外兩名受害人則墮入網上投資騙案，騙徒自稱投資專家，誘使受害人於虛假網站或應用程式開戶，並指示受害人轉賬至多個本地銀行戶口，最後受害人未能取回虛假投資戶口顯示得益，才發現受騙。

警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪。

三名受害人共損失約330萬港元。其中有約110萬港元存入兩個本地銀行傀儡戶口。警方隨後調查，並於2024年10月拘捕一名傀儡戶口持有人，為52歲內地女子，其名下兩個銀行戶口共清洗約300萬港元犯罪得益。警方其後以「洗黑錢」起訴該女，案件今年11月26日在區域法院提堂，被告人承認兩項「洗黑錢」罪。為加強阻嚇性，警方向法庭申請加刑，獲批批准加重兩成刑期。被告於今日（12月14日）被判監40個月。

警方財富情報及調查科高級督察申文燕提醒市民，犯罪集團成員操作戶口固然違法，但傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果，遠超於犯罪集團所給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。除大型執法行動，財富情報及調查科亦會持續教育宣傳，向市民大眾推廣反洗錢訊息。

警方財富情報及調查科高級督察申文燕。