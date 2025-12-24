聖誕冒牌物品銷海外 海關檢8.3萬件貨 包括假Cartier錶CHANEL袋

又到聖誕，香港海關發現有不法分子利用大型節日的貨運物流高峰期，將冒牌物品轉運到歐美、中東及非洲等海外地區，企圖魚目混珠混合正品一併銷售；又或經重新包裝，轉到其他高消費市場圖利；甚至藉機開拓新市場。海關於本月8日至19日一連兩星期，展開代號為「聖誕守衛」的行動，共偵破28宗跨境轉運冒牌物品的案件，檢獲合共約8.3萬件冒牌物品，包括假Cartier（卡地亞）腕錶和CHANEL（香奈兒）手袋等，估計市值約3,600萬元。

調查顯示，今次行動中所檢獲的冒牌物品，全部都是轉運往海外地區，目的地包括美洲、歐洲、中東及非洲等。海關發現在部分案件中，有部分冒牌物品經香港直接運往歐洲、澳洲和美國等地，這些冒牌物品的質素和價值相對較高，估計不法分子計劃在聖誕期間，將該批冒牌物品和正品混合銷售，魚目混珠圖利。

海關又發現，部分冒牌物品會連同本身的包裝物料一起運送，這批冒牌物品的質素亦較高，估計會首先被運住中東和非洲等地區，然後再經重新包裝，轉運到其他消費力較高的市場出售，以減低成本，獲取更高利潤。

另外，亦有部分冒牌物品被運往南美及中非等地區，這些地區屬之前較少見，不排除不法分子在聖誕期間開拓一些新市場。

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組高級調查主任連桂耀表示，海關留意到每逢大型網購節日，加上聖誕節前夕，商家都會以大幅優惠吸引顧客；期間貨物的交易量龐大，物流亦會進入高峰期。不法分子於是伺機利用龐大的物流量作掩護，將冒牌物品魚目混珠經香港轉運，逃避執法人員的檢查。

連桂耀續稱，在為期兩星期的行動中，海關得到物流業界的支持，成功在各區偵破27宗涉及轉運冒牌物品的案件。同時海關人員在港珠澳大橋香港口岸，亦偵破一宗涉及入境貨車轉運冒牌物品的案件，並拘捕一名55歲貨車男司機，他已獲准保釋候查。