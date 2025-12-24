珍惜生命｜李鄭屋公園山坡六旬翁上吊 當場死亡

今日（24日）早上7時49分，有晨運客途經長沙灣李鄭屋泳池休憩花園對上行山徑時，發現一名男子在附近一山坡處上吊，慌忙報警求助。現場是東京街60號，救援人員趕到，隨即將上吊男子解下，惟證實年約60歲的事主已當場不治。警方用帳篷遮蔽遺體，正調查死者身份及事件原因。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk