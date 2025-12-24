珍惜生命｜李鄭屋公園山坡六旬翁上吊 當場死亡
更新時間：09:11 2025-12-24 HKT
發佈時間：09:11 2025-12-24 HKT
發佈時間：09:11 2025-12-24 HKT
今日（24日）早上7時49分，有晨運客途經長沙灣李鄭屋泳池休憩花園對上行山徑時，發現一名男子在附近一山坡處上吊，慌忙報警求助。現場是東京街60號，救援人員趕到，隨即將上吊男子解下，惟證實年約60歲的事主已當場不治。警方用帳篷遮蔽遺體，正調查死者身份及事件原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
2025-12-23 09:45 HKT
買樓收租屬不智投資｜曾智華
22小時前