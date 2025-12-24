西營盤住宅大廈淡水管爆裂 湧出3米高水柱 水務署提供臨時食水

西營盤發生爆水管事故。今日（24日）清晨5時許，皇后大道西270至280號一幢住宅大廈正門對開，一條兩吋粗的淡水管爆裂，噴出約三米高水柱。

警方接報到場，封閉大廈對開部分行車線。水務署人員其後到場處理，並關上水掣。據悉，涉事水管為大廈用作供應食水及沖廁的淡口喉，人員正進行搶修。

水務署表示，該署於今日（24日）早上接獲報告，指西營盤皇后大道西有水管滲漏，隨即派員到場跟進。人員在關上水掣後，現場已停止湧水，經了解後確認涉事為一條直徑80毫米食水供水管，用作供應食水及沖廁水予皇后大道西270至280號。署方正為受影響用戶提供臨時食水。

受事故影響，皇后大道西部分行人路須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。行車交通不受影響。

署方又稱，由於水管滲漏位置涉及政府及大廈私人供水管，該署會與大廈管理處緊密聯繫，盡快完成有關的水管維修工程以恢復食水及沖廁水供應，感謝受影響市民的體諒。