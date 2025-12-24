長沙灣元州邨女子上門探父捱斬 同父異母兄長涉傷人被捕
更新時間：02:27 2025-12-24 HKT
發佈時間：02:27 2025-12-24 HKT
發佈時間：02:27 2025-12-24 HKT
長沙灣元州邨發生傷人案。今日（24日）凌晨零時許，警方接獲31歲姓葉女子報案，指她在元樂樓一單位內，被45歲同父異母的兄長以刀襲擊，頭部受傷。警員到場調查，以涉嫌傷人拘捕葉女的兄長，並由救護車將兩人分別送往明愛醫院治理。
消息稱，昨日（23日）晚上葉父在元樂樓單位與兒子一起飲酒，兩人均飲醉，其間兒子情緒激動。葉父一度制止但不慎跌倒受傷，於是以視像電話通知女兒及家人。至今日凌晨零時許，女兒及家人到達單位探望，未料女兒發現兄長滿身酒氣，並手持一把約30厘米長的廚房刀揮舞。
混亂中葉女被兄長揮刀斬傷頭部，傷口長約5厘米，她連忙報案求助。據悉，被捕人與女傷者是同父異母的兄妹，但兩人素有積怨。警方正調查釀成血案的原因，將案件交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進。
