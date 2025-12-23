Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新疆雪崩傳港人罹難 入境處稱接獲求助 駐京辦派兩人員趕赴當地

突發
更新時間：21:08 2025-12-23 HKT
發佈時間：21:08 2025-12-23 HKT

新疆吉克普林滑雪場雪道外區域，上周四（12月18日）雪崩，一人被埋罹難。有報道指，死者為一名港人，本港入境處今日（12月23日）回覆查詢時，表示已接獲求助，港府駐京辦已派兩人員趕赴當地，協助家屬。

相關報道：新疆喀納斯景區雪崩 一人遇難

入境處表示，在接獲相關求助後，已即時透過港府駐北京辦事處跟進事件，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行協助。目前駐京辦入境事務組已派遣兩名人員到達當地，為當事人家屬提供協助。入境處會繼續與當事人家屬及駐京辦保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

入境處提醒，在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

